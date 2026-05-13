Novi podsticaji za stočarstvo (Video)

Vesti Poljoprivreda | May 13, 2026

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisuje Prvi javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi za 2026. godinu. Zahtev se podnosi posebno za svaku vrstu tovnih grla, s tim da se za istu vrstu tovnih grla podnosi jedan zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje. Pravo na podsticaje ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i koje je u Registru poljoprivrednih gazdinstava izvršilo obnovu registracije za tekuću godinu.

