Slabija kupovna aktivnost usporila trgovanje na Produktnoj berzi

preuzeta fotografija

Na domaćem tržištu i dalje je primetna smanjena aktivnost kupovne strane, a cenovni spred i razlika u kvalitetu ponuđene i tražene robe dodatno su otežavali trgovanje. Iako prolećna suša zabrinjava poljoprivredne proizvođače, količinski, nije bilo većih oscilacija u ponudi robe u odnosu na prethodni period. Preko Produktne berze najviše se trgovalo pšenicom.

KUKURUZ:



Odsustvo izvoza i slaba tražnja domaćih prerađivača rezultirali su izostankom intenzivnije tražnje za kukuruzom. Cena u ponudi varirala je u zavisnosti od pariteta, a u najvećoj meri nuđen je kukuruz bez analize na aflatoksin. Za ovu ratarsku kulturu zaključen je jedan kupoprodajni ugovor po ceni od 22,30 din/kg bez PDV-a (24,53 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu. S obzirom na razliku u paritetima na kojim se trgovalo prethodne i ove nedelje, možemo konstatovati da je cena samo statistički zabeležila rast (+1,36%).

PŠENICA:



Tržište pšenice bilo je najdinamičnije. Sa udelom od 75% u ukupnom nedeljnom prometu, hlebno zrno zauzelo je primat u trgovanju. Strukturu kupaca činili su mlinari i trgovci, a prometovana cena iznosila je od 20,80 do 21,20 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 20,97 din/kg bez PDV-a (23,07 din/kg sa PDV-om), pokazujući rast od 1,31% u odnosu na sedam dana ranije, čemu je doprineo udeo kvalitetnije pšenice u ukupnom trgovanju. Na paritetu CPT kupac prometovana je pšenica sa min. 13% proteina po ceni od 21,90 din/kg bez PDV-a.

SOJA:



Kod sojinog zrna, tokom čitave nedelje, beležila se umerena aktivnost na strani tražnje, uz stabilan cenovni nivo. Sa druge strane, ponuda je u prvoj polovini nedelje u potpunosti izostala, nakon čega su ponude sojinog zrna registrovane po znatno višim cenama u odnosu na cenovni nivo tražnje i poslednjih trgovanja. S obzirom na izraženi cenovni spred, trgovanje je u potpunosti izostalo.

ЈЕČAM:

Stočnim ječmom trgovalo se po ceni od 19,50 do 19,80 din/kg bez PDV-a, u zavisnosti od pariteta. Prosečna cena iznosila je 19,72 din/kg bez PDV-a (21,69 din/kg sa PDV-om). U odnosu na poslednji upoređujući podatak, cena ječma zabeležila je pad od 2,37%.

(Redakcija)