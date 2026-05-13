Noćas goreo deo preduzeća “Standard” u Šidu. Pričinjena velika materijalna šteta (Video)

Noćas je izbio požar u delu firme „Standard“ u Šidu. Prijavljen je oko 2 sata, a prema nezvaničnim informacijama, vatra je zahvatila hangare za parkiranje kamiona, dok je u požaru izgorelo više vozila, kao i objekat. Na lice mesta brzo su stigle vatrogasne ekipe koje su uspele da lokalizuju i ugase vatru oko 3 sata, čime je sprečeno dalje širenje požara na okolne objekte. Prema prvim informacijama sa terena, pričinjena je velika materijalna šteta. Tačan uzrok požara biće poznat nakon istrage nadležnih službi.