U kamionu pronađeno 200 kilograma marihuane i kokain

preuzeta fotografija

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv droga, uhapsili su D. K. (1974) iz Novog Sada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Na graničnom prelazu Batrovci, noćas, u saradnji sa pripadnicima Uprave granične policije i Upravom carina, pregledom teretnog motornog vozila kojim je upravljao osumnjičeni, pronađeno je oko 200 kilograma marihuane i oko 2,4 kilograma kokaina. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sproveden u Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici.