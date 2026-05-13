Noć muzeja u Sremskoj Mitrovici

Noć muzeja u Sremskoj Mitrovici biće održana 16. maja, u terminu od 18 do 22 časa, kada će grad postati otvorena scena kulture, umetnosti i istorije.

Sremska Mitrovica i ove godine otvara vrata svojim sugrađanima i posetiocima kroz programe koji povezuju kulturno nasleđe, savremeno stvaralaštvo i nove generacije. Po prvi put, u manifestaciju su uključene sve ustanove kulture u gradu, čime Noć muzeja dobija poseban značaj i jedinstven gradski karakter. Ovogodišnji lokalni moto oslanja se upravo na tu posebnost ; sa bilo koje tačke u Gradskom parku, pogled obuhvata sve kulturne ustanove, što ovu manifestaciju čini jedinstvenom, jer je kultura sabrana na jednom mestu, dostupna, vidljiva i otvorena za sve posetioce.