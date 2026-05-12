Uređenje grada Sremska Mitrovica

Javno komunalno preduzeće „Komunalije” Sremska Mitrovica od ranih jutarnjih časova sprovodi pojačane aktivnosti na uređenju grada. Ekipe su na terenu angažovane na čišćenju ulica, uklanjanju otpada, pražnjenju kanti za smeće, kao i uređenju javnih površina i zelenih zona. Paralelno se vrši i pranje gradskih ulica, gde je to potrebno, kako bi se dodatno unapredio izgled i higijena urbanog dela grada. Iz ovog preduzeća poručuju da se aktivnosti izvode prema planu redovnog održavanja, ali i u skladu sa trenutnim potrebama na terenu, s ciljem da se obezbedi čistije i urednije okruženje za sve građane. Apeluje se na sugrađane da daju svoj doprinos očuvanju čistoće i da otpad odlažu na za to predviđena mesta.