MUP Srbije: Oprez zbog prevare preko WhatsApp-a

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku, upozorava građane na pojavu novog modaliteta internet prevara putem platforme „WhatsApp”. U novom modalitetu prevare, građani putem „WhatsApp” ili SMS poruka dobijaju link za navodnu „verifikaciju”, odnosno „potvrdu” „WhatsApp” naloga. Ukoliko korisnik pristupi linku i prati navedene korake, u riziku je da mu nad „WhatsApp” nalogom bude preuzeta kontrola. Nakon preuzimanja naloga, izvršioci sa kompromitovanog profila kontaktiraju članove porodice, prijatelje i druge kontakte oštećenog lica, lažno se predstavljajući kao vlasnici naloga, nakon čega traže hitne novčane pozajmice ili uplate, zbog ozbiljne situacije u kojoj se navodno nalaze. Iz MUP-a apeluju na građane da ne pristupaju sumnjivim linkovima dobijenim putem poruka, da ne unose verifikacione kodove i lične podatke na neproverenim stranicama, da uključe dvofaktorsku autentifikaciju na svojim nalozima i da, pre bilo kakve uplate, obavezno dodatno provere identitet lica koje traži novac putem telefonskog poziva ili drugog sigurnog kanala komunikacije. Takođe, ukoliko posumnjaju na pokušaj prevare i zloupotrebe naloga, da to odmah prijave nadležnim organima.