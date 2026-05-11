Izveštaj iz Uprave saobraćajne policije

U toku prethodne nedelje, na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 665 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 310 osoba. Život je izgubilo devet osoba. Od početka aprila u saobraćaju je stradalo deset motociklista i dvojica biciklista. Iz Uprave saobraćajne policije apeluju na učesnike u saobraćaju da obrate posebnu pažnju na vozače dvotočkaša , naročito u raskrsnicama i prilikom preticanja, kao i da vozači dvotočkaša poštuju saobraćajne propise, nose zaštitnu kacigu i drugu zaštitnu opremu, budu vidljivi na putu i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.