Obustava saobraćaja u delu ulice Petra Preradovića

Preduzeće „Sirmijum put” d.o.o. kao upravljač putne infrastrukture obaveštava građane da će doći do potpune obustave saobraćaja u delu ulice Petra Preradovića od raskrsnice sa ulicom Tarasa Ševčenka do kružne raskrsnice „Blok B” u Sremskoj Mitrovici, u periodu od 11.05. do 11.06.2026. godine. Radovi na ulici Petra Preradovića se izvode prema projektnoj dokumentaciji za rekonstrukciju i dogradnju saobraćajnice, kao i izgradnju atmosferske kanalizacije, parking prostora, biciklističkih i pešačkih staza, kao i javne rasvete u predmetnoj ulici. Nadležni ističu da se od građana očekuje da poštuju novopostavljenu saobraćajnu signalizaciju za vreme izvođenja radova i da koriste alternativne pravce. Tokom novog izmenjenog režima saobraćaja, teretni saobraćaj će se odvijati neometano – trasom teretne saobraćajnice.