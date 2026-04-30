Blokaderi se međusobno potukli u Mitrovici (Video)

preuzeta fotografija sa društvenih mreža

Društvenim mrežama širi se vest da je u Sremskoj Mitrovici, na gradskom trgu došlo do međusobnog sukoba blokadera, koji je prerastao u tuču. Na video snimku sa sigurnosnih kamera, vidi se da je do nasilja došlo između dva muškarca, nedaleko od štanda koji je bio postavljen na trgu. U međuvremenu su akteri sukoba identifikovani, i radi se, kako nezvanično saznajemo o M. Đ. i R. Č. Kako prenose i drugi mediji, M.Đ. je od ranije poznat lokalnoj javnosti kao blokader, koji učestvovao u više incidentnih situacija. Bio je i član nekoliko opozicionih stranaka. R.Č. je, kao prenose portali poznat kao Monarhista. Zašto je došlo do ovog međusobnog sukoba nije poznato. Potvrđeno nam je da taj slučaj nasilja u centru grada nije zvanično prijavljen policiji.