Kina i Srbija: Razgovori o ulaganju u Sremskoj Mitrovici

Predstavnici kineske kompanije Jiangsu New Power Energy boravili su u Sremskoj Mitrovici, gde su u Gradskoj kući razgovarali sa gradonačelnikom Branislavom Nedimovićem i njegovim saradnicima o mogućnostima investiranja u proizvodnju materijala za građevinsku industriju. Tokom sastanka razmatrane su potencijalne lokacije, kao i uslovi za realizaciju industrijskog projekta koji bi mogao imati značajan uticaj na razvoj privrede u ovom delu Srbije.

Razgovori su nastavljeni i u Razvojnoj agenciji Srbije, gde se sa predstavnicima kompanije analiziraju konkretni modeli saradnje i naredni koraci u realizaciji investicije. Kompanija Jiangsu New Power Energy posluje u okviru šire industrijsko-energetske grupacije sa više od 20 povezanih firmi, a njeno interesovanje za ulaganja u regionu ukazuje na potencijal za nove projekte i jačanje međunarodne privredne saradnje.