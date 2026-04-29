Otvorena izložba “Slikanje skrivenog” (Video)

U Galeriji „Lazar Vozarević” u Sremskoj Mitrovici svečano je otvorena izložba „Slikanje skrivenog” umetnika Milana Aleksića . Postavka donosi savremeni pogled na odnos čoveka prema tradiciji i klasičnoj umetnosti, kroz spoj sa modernim tehnologijama i novim likovnim izrazima. Izložba će biti otvorena za posetioce do 14. maja, a ljubitelji umetnosti imaće priliku da uživaju u jedinstvenim radovima koji povezuju prošlost i savremeno stvaralaštvo . O ovoj izložbi govorila je Marija Vukajlović, kustos.