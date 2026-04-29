Izmenjeno radno vreme (Video)

Vesti Sremska Mitrovica | April 29, 2026

Tokom predstojećih praznika, radno vreme ambulanti primarne zdravstvene zaštite u Sremskoj Mitrovici biće izmenjeno, po sledećem rasporedu:

OD 01. DO 03. MAJA – OPŠTA MEDICINA – AMBULANTA OPŠTE MEDICINE 3 – DISPANZER NA SAVI, U PERIODU OD 07 DO 20 SATI. U ISTIM TERMINIMA RADIĆE I SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE I RAZVOJNO SAVETOVALIŠTE (DEČIJI DISPANZER).

AMBULANTE STOMATOLOŠKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE BIĆE OTVORENE OD 01. DO 03. MAJA , U TERMINU OD 07 DO 14 SATI, DOK ĆE SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI PRUŽATI ZDRAVSTVENE USLUGE 24 SATA DNEVNO.

SVE AMBULANTE I ODELJENJA U SKLOPU OPŠTE BOLNICE RADIĆE PO PRINCIPU DEŽURSTAVA NEPREKIDNO, 24 SATA.

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