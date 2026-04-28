Radno vreme JKP “Komunalije” tokom praznika

Povodom prvomajskog praznika, JKP „Komunalije” u Sremskoj Mitrovici objavilo je raspored rada svojih službi tokom prazničnih dana. Tokom 1. i 2. maja, redovno će raditi službe gradske čistoće, odnosno odvoz otpada, kao i higijena grada. Sa druge strane, reciklažno dvorište, parking servis, administracija, gradsko zelenilo i zoohigijena neće raditi u ova dva dana. Kada je reč o pijaci, ona neće raditi 1. maja, dok će 2. maja biti otvorena za građane. Pogrebne usluge funkcionisaće po režimu dežurstva, kako bi bile dostupne tokom praznika.