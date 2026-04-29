30 miliona dinara za razvoj sela u Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava namenjenih unapređenju ekonomskih aktivnosti na selu, kroz podršku nepoljoprivrednim delatnostima na teritoriji AP Vojvodine u 2026. godini. Za ove namene opredeljeno je ukupno 30 miliona dinara, a rok za prijavu je do 22. maja.

Sredstva su namenjena sufinansiranju ulaganja u adaptaciju i tekuće održavanje objekata, kao i nabavku opreme za autentične ugostiteljske objekte u domaćoj radinosti i seoskim turističkim domaćinstvima, uključujući i izgradnju ograda oko objekata. Kako je navedeno, cilj konkursa je podsticanje zapošljavanja u ruralnim sredinama, posebno žena, kao i razvoj seoskog turizma.

Iznos bespovratne podrške po jednoj prijavi kreće se od najmanje 150.000 dinara do maksimalno dva miliona dinara. Učešće sredstava iz konkursa iznosi do 80 odsto od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Pravo na učešće imaju fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu, i imaju prebivalište u mestima koja nisu sedišta gradova Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Pančevo, Vršac, Sremska Mitrovica, Kikinda i Sombor.

Prijave se podnose elektronski preko platforme AgroSens APV, lično na pisarnici ili putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16.