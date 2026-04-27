Slaba aktivnost kupaca na Produktnoj berzi (Video)

Tokom ove nedelje, robno-berzansko tržište karakterisala je izrazito slaba aktivnost kupaca. U odnosu na prethodni period, trgovalo se u manjim količinama, pri čemu su u trgovanju bili najzastupljeniji pšenica i kukuruz.

KUKURUZ:



Na tržištu kukuruza beležila se povećana ponuda, izražena u širokom cenovnom rasponu u zavisnosti od pariteta i analize na aflatoksin. Sa druge strane, interesovanje kupaca bilo je ograničeno, što je vršilo pritisak na cenovni nivo. Kupoprodajni ugovori za kukuruz zaključeni su u cenovnom opsegu od 22,10 do 22,50 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 22,30 din/kg bez PDV-a (24,53 din/kg sa PDV-om), pokazujući pad cene od 1,33% u odnosu na prethodnu nedelju.

PŠENICA:



Kao i kod kukuruza, i na tržištu pšenice ponuda je bila izraženija u odnosu na tražnju. Interesovanje kupaca bilo je znatno slabije u odnosu na prethodni period. Pšenicom (12% proteina) trgovalo se po ceni od 21,20 din/kg bez PDV-a (23,32 din/kg sa PDV-om), pokazujući promenu od + 0,21% u odnosu na sedam dana ranije. Ipak, kako se radna nedelja bližila kraju, cenovni nivo tražnje imao je silazni trend, te je dalje trgovanje izostalo.

SOJA:



Kada je reč o sojinom zrnu, početak nedelje protekao je bez aktivnosti na strani tražnje, što je rezultiralo postepenom korekcijom cena naniže u ponudi. Ipak, ni korekcija cena u ponudi nije uticala na postizanje trgovinskih transakcija, jer su potencijalni kupci nudili niže cene u odnosu na očekivanja ponuđača.

JEČAM:



Ponude stočnog ječma mahom su ostajale bez ikakve reakcije potencijalnih kupaca. Slaba tražnja izražena na nižem cenovnom nivou od ponude uslovila je izostanak trgovanja.

SUNCOKRETOVA SAČMA:



Berzanski ugovori zaključeni su za suncokretovu sačmu 33% po ceni od 27,00 din/kg bez PDV-a (32,40 din/kg sa PDV-om). Za kupovinu većih količina, ponuđači su bili spremni da ponude niže cene.

VEŠTAČKA ĐUBRIVA:



Od veštačkih đubriva prometovana je UREA, prilovana u pakovanju 25/1 po ceni od 60,05 din/kg (510 eur/t) bez PDV-a.

(Redakcija)