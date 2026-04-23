Akcije dobrovoljnog davanja krvi u Sremu

Tokom naredne nedelje na teritoriji Srema biće organizovano više akcija dobrovoljnog davanja krvi, u cilju obezbeđivanja stabilnih rezervi za lečenje onima kojima je to potrebno. Akcije počinju u ponedeljak, 27. aprila, kada će građani imati priliku da krv daju u Inđiji, u Domu zdravlja, u periodu od 16 do 19 časova. Već narednog dana, u utorak, 28. aprila, akcije se nastavljaju u Sremskoj Mitrovici, u Opštoj bolnici od 10 do 13 časova, kao i u Pećincima, gde će krv moći da doniraju od 9 do 12 časova. U sredu, 29. aprila, planirane su dve akcije – u Sremskoj Mitrovici, u prostorijama Crvenog krsta, od 8.30 do 13 časova, kao i u Šidu, u Crvenom krstu (ul. Cara Lazara 10), gde će davanje krvi biti organizovano od 9 do 12 časova. Nadležni podsećaju da pravo da daju krv imaju sve zdrave osobe uzrasta od 18 do 65 godina i pozivaju građane da se u što većem broju odazovu. Svaka donacija je dragocena, jer može spasiti više života i doprineti sigurnosti zdravstvenog sistema. Akcije organizuju Crveni krst i Zavod za transfuziju krvi Vojvodine, uz podršku lokalnih institucija.