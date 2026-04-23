Tretman protiv krpelja na Fruškoj gori

Pred predstojeće prvomajske praznike, kada se na Fruškoj gori tradicionalno beleži veća posećenost izletnika, biće sprovedene aktivnosti suzbijanja krpelja na najfrekventnijim lokacijama. Kako je saopšteno, Novosadska „Ciklonizacija” će u petak, 24. aprila, realizovati tretmane na više izletišta i poznatih tačaka u okviru Nacionalnog parka Fruška gora. Obradom će biti obuhvaćeni Iriški venac, Brankovac, Testera, Andrevlje, Stražilovo, Popov čot, Popovica, Zmajevac, Letenka, Crveni čot, Široke ledine, Jabuka i Kraljev izvor, kao i brojni delovi uz saobraćajnice koje prolaze kroz planinu. Radovi se izvode po nalogu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, a primenjuje se preparat ICON 10 CS, namenjen kontroli i suzbijanju krpelja. Ukoliko vremenski uslovi ne budu povoljni, odnosno ako dođe do kiše ili jačeg vetra, tretman će biti pomeren i sproveden u narednom pogodnom terminu. Posetiocima se preporučuje dodatni oprez tokom boravka u prirodi, kao i upotreba zaštitnih sredstava, posebno imajući u vidu da se za praznike očekuje veliki broj ljudi na Fruškoj gori.