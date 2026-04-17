Održana sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica

Održana je petnaesta sednica Skupštine grada Sremska Mitrovica, na kojoj su odbornici razmatrali i usvojili niz važnih odluka. Usvojen je Predlog izmena i dopuna Odluke o budžetu za 2026. godinu, kao i izmene kadrovskog plana gradskih organa. Skupština se izjasnila i o izradi teritorijalne strategije urbanog razvoja, koja podrazumeva saradnju sa opštinama Ruma, Stara Pazova, Irig, Pećinci, Šid i Inđija.

Na dnevnom redu našla se i izrada prostornog plana Grada, kao i planovi detaljne regulacije za više lokacija, dok je usvojena i odluka o javno-privatnom partnerstvu za održavanje puteva.

Odbornici su razmatrali i usvojili izveštaje o radu Gradskog veća, gradskih uprava i pravobranilaštva za 2025. godinu, kao i izveštaje o poslovanju javnih preduzeća. Usvojen je i program uređenja gradske plaže za 2026. godinu.