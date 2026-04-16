Unapređenje vodosnabdevanja (Video)

U cilju stabilnijeg vodosnabdevanja Fruškogorja, na teritoriji Sremske Mitrovice u toku je izgradnja nove tranzitne vodovodne mreže. Radovi se izvode na potezu od Radinačkog puta do Milekić salaša i podrazumevaju postavljanje oko 2,2 kilometra cevovoda, kao i podbušivanje auto-puta i izgradnju buster stanice. Planirano je da sistem po završetku obezbedi dodatnih 20 litara vode u sekundi, čime će se poboljšati snabdevanje u Velikim Radincima, Bešenovu i Šuljmu, posebno u periodima povećane potrošnje.