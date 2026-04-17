Eksplozija u Sremskoj Mitrovici

Snažna eksplozija u Sremskoj Mitrovici probudila je noćas oko 3 časa stanovnike Graničarske ulice u naselju Matija Huđi, ali i građane u širem delu grada, s obzirom na to koliko je detonacija bila jaka, piše Ozon media . U ranim jutarnjim satima na terenu je bilo više pripadnika policije. Prema nezvaničnim informacijama, došlo je do eksplozije na automobilu marke „Audi”, pri čemu je vozilu oštećeno zadnje desno krilo. Obavljen je uviđaj, a uzrok eksplozije za sada nije poznat. U incidentu je pričinjena materijalna šteta, dok, prema dostupnim informacijama, nije bilo povređenih. Nadležni organi nastavljaju rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja.