Sajam zapošljavanja u Sremskoj Mitrovici

Danas je održan Sajam zapošljavanja u Sremskoj Mitrovici, u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje, filijale Sremska Mitrovica. Učestvovalo je 27 poslodavaca, koji su na sajmu ponudili 450 slobodnih poslova posetiocima sajma.

Veliki odziv nezaposlenih lica, učenika završnih razreda srednjih stručnih škola, kao i lica koja traže promenu zaposlenja, opravdao je ovaj događaj. Na sajmu, lica koja traže posao imaju mogućnost da se na štandovima poslodavaca informišu o svim uslovima rada, pozicijama i predaju radnu biografiju. Sajam zapošljavanja u Sremskoj Mitrovici još jednom je pokazao da ovakvi događaji predstavljaju značajnu sponu između poslodavaca i lica koja traže posao.

Veliki odziv učesnika i raznovrsna ponuda radnih mesta potvrđuju potrebu za direktnim susretima koji omogućavaju bržu razmenu informacija i konkretne korake ka zapošljavanju. Nacionalna služba za zapošljavanje nastaviće da organizuje slične aktivnosti, sa ciljem podrške tržištu rada i smanjenja nezaposlenosti.