Manifestacije koje privlače posetioce iz regiona i Evrope (Video)

Turistička organizacija opštine Šid i ove godine priprema bogat program manifestacija namenjenih svim generacijama, sa ciljem da se dodatno promovišu turistički i kulturni potencijali ove sremske opštine. Već 16. maja planiran je moto skup, koji će okupiti bajkere iz cele zemlje, regiona, ali i iz inostranstva. Posetioci će imati priliku da uživaju u bogatom programu, druženju i defileu motora, koji je postao prepoznatljiv deo ove manifestacije. Krajem meseca, 30. maja, na programu je „Vinska šetnja” u fruškogorskom delu opštine Šid. Ova manifestacija spaja prirodu, tradiciju i lokalne vinarije. Organizatori poručuju da je cilj svih ovih događaja da Šid postane još prepoznatljivija destinacija na turističkoj mapi regiona, uz sadržaje koji su prilagođeni i meštanima i gostima.