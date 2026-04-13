Održana “Vaskršnja čarolija” u Šidu (Foto)

U prelepom ambijentu Slovačkog parka u Šidu održana je manifestacija „Vaskršnja čarolija”, koja je okupila veliki broj najmlađih sugrađana zajedno sa njihovim porodicama. U prazničnom duhu, park je na nekoliko sati postao mesto ispunjeno smehom, kreativnošću i pravim takmičarskim uzbuđenjem. Mališani su sa velikim oduševljenjem učestvovali u potrazi za vaskršnjim jajima, dok su najuspešniji tragači nagrađeni prigodnim poklonima koji su dodatno ulepšali ovaj dan. Pored same potrage, posetioci su uživali u druženju sa animatorima, toplom prolećnom vremenu i kreativnoj energiji koju su deca unela u ceo događaj. Ovakvi događaji podsećaju na značaj negovanja tradicije i zajedništva u našoj opštini. Zahvaljujemo se svima koji su bili deo ove lepe vaskršnje priče.