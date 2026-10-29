Atletska staza “leje” zatvorena od 26. oktobra

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Atletska staza i sportski tereni na gradilištu sportskog kompleksa „Leje” u Inđiji zatvoreni su za javnost i sve korisnike od 26. oktobra, u naredne dve nedelje, zbog završnih radova na postavljanju tartan podloge na atletskoj stazi i borilištima. Kako je navedeno u obaveštenju, privremena zabrana korišćenja prostora uvedena je kako bi se omogućio nesmetan završetak radova i zaštitila novopostavljena podloga od mogućih oštećenja. Tartan podloga predstavlja važan deo uređenja atletskih staza i sportskih borilišta, zbog čega je neophodno da se tokom završnih radova poštuju propisana ograničenja. Nadležni su uputili apel građanima i sportistima da poštuju zabranu i ne koriste zatvorene površine dok traju radovi. Na taj način doprinosi se očuvanju nove podloge i stvaraju uslovi da se radovi završe planiranom dinamikom. Sportski kompleks „Leje” namenjen je sportskim aktivnostima i rekreaciji, a završetak radova na atletskoj stazi i borilištima predstavlja važan korak u uređenju ovog prostora. Nakon isteka predviđenog perioda zatvaranja, sportske površine trebalo bi ponovo da budu dostupne korisnicima, u skladu sa završetkom radova.