Zatvoren nadvožnjak iz Rume ka Inđiji

Vesti Inđija | October 27, 2026

Meta AI – preuzeta fotografija

Saobraćaj preko nadvožnjaka na putu iz Rume ka Inđiji potpuno je obustavljen zbog radova na rekonstrukciji. Zatvorene su obe vozne trake, a na prilazima su postavljene table koje vozače usmeravaju na obilazni put. Radovi se izvode u okviru rekonstrukcije putne infrastrukture, a tokom njihovog trajanja saobraćaj preko nadvožnjaka neće biti moguć. Vozačima se savetuje da prate privremenu saobraćajnu signalizaciju, koriste obeleženu obilaznu trasu i poštuju uputstva na terenu. Zbog izmene režima saobraćaja, učesnicima u saobraćaju preporučuje se da unapred planiraju putovanje i, ukoliko je potrebno, računaju na dodatno vreme za dolazak do odredišta. Za sada nema pouzdano potvrđenog datuma ponovnog otvaranja nadvožnjaka.

Povezane objave

Izložba starih razglednica u Inđiji

Pomoć u Inđiji u novom ruhu

Asfaltiran teren u OŠ “Jovan Popović” u Inđiji