Zatvoren nadvožnjak iz Rume ka Inđiji

Meta AI – preuzeta fotografija

Saobraćaj preko nadvožnjaka na putu iz Rume ka Inđiji potpuno je obustavljen zbog radova na rekonstrukciji. Zatvorene su obe vozne trake, a na prilazima su postavljene table koje vozače usmeravaju na obilazni put. Radovi se izvode u okviru rekonstrukcije putne infrastrukture, a tokom njihovog trajanja saobraćaj preko nadvožnjaka neće biti moguć. Vozačima se savetuje da prate privremenu saobraćajnu signalizaciju, koriste obeleženu obilaznu trasu i poštuju uputstva na terenu. Zbog izmene režima saobraćaja, učesnicima u saobraćaju preporučuje se da unapred planiraju putovanje i, ukoliko je potrebno, računaju na dodatno vreme za dolazak do odredišta. Za sada nema pouzdano potvrđenog datuma ponovnog otvaranja nadvožnjaka.