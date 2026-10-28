Jovan Popović – deveti karatista sveta

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Sa Svetskog prvenstva u Poljskoj , Jovan Popović vratio se sa izuzetnim rezultatom kao deveti karatista sveta! U konkurenciji najboljih takmičara iz brojnih zemalja, Jovan je uspeo da se izbori za mesto među deset najboljih na planeti, potvrdivši svoj kvalitet, trud i posvećenost sportu. Njegov uspeh prepoznalo je i Ministarstvo sporta, koje mu je uručilo priznanje za ostvareni rezultat. Po povratku sa velikog svetskog takmičenja, Jovan je sa nama podelio prve utiske, govorio o snažnoj konkurenciji, izazovima na prvenstvu i iskustvu koje će mu, bez sumnje, biti značajno za nastavak sportske karijere.