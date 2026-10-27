61. atletske ulične trke

Povodom Dana opštine Inđija, održane su 61. Atletske ulične trke, tradicionalna sportska manifestacija koja okuplja učenike osnovnih i srednjih škola sa teritorije inđijske opštine. Mladi takmičari nadmetali su se u trkama na 200 i 500 metara, pokazujući brzinu, izdržljivost i sportski duh. Trke su održane u pešačkoj zoni Ulice vojvode Stepe, u centru Inđije. Start trka na 200 metara bio je ispred OTP banke, odnosno nekadašnje Pošte, dok su trke na 500 metara počinjale ispred Saveza sportova opštine Inđija. Cilj svih trka nalazio se ispred hotela „Grand”, gde su učesnici završavali svoje nastupe. Na takmičenju su učestvovali učenici od prvog razreda osnovne škole do četvrte godine srednje škole. Prema propozicijama takmičenja, trke su bile pojedinačne, a organizator je zadržao pravo provere razreda takmičara. Pravo učešća imali su svi zainteresovani koji su zdravstveno sposobni, uz napomenu da nastupaju na sopstvenu odgovornost. Organizator 61. Atletskih uličnih trka bio je Savez sportova opštine Inđija, pod pokroviteljstvom Opštine Inđija. Ova tradicionalna manifestacija deo je programa povodom Dana opštine i predstavlja priliku da se kod mladih podstakne interesovanje za sport, fizičku aktivnost i negovanje takmičarskog duha.