Izložba starih razglednica u Inđiji

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Zavičajno društvo „Đorđe Vojnović” iz Inđije poziva građane na otvaranje izložbe starih razglednica pod nazivom „Nije sve na internetu”, posvećene uspomenama na pozdrave iz nekadašnje Jugoslavije. Otvaranje izložbe zakazano je za utorak, 27. oktobar, sa početkom u 18 časova, u Galeriji Kuće Vojnovića, u Ulici cara Dušana 3 u Inđiji. Posetioci će imati priliku da kroz stare razglednice zavire u prošla vremena i podsete se načina na koji su se nekada slale poruke, čuvale uspomene i održavale veze s porodicom i prijateljima. Izložba „Nije sve na internetu” podseća da razglednice nisu bile samo način komunikacije već i mali zapisi o mestima, ljudima i vremenu u kojem su nastajale. Organizatori pozivaju sve zainteresovane građane da posete izložbu i zajedno ožive uspomene na jedno drugačije vreme.