Priprema vozila za zimu

Meta AI – preuzeta fotografija

Vozači u Srbiji trebalo bi da iskoriste povoljne vremenske uslove i na vreme pripreme svoja vozila za zimsku sezonu. Zamena letnjih guma zimskim posebno je važna zbog bezbednosti u saobraćaju, a vozačima se savetuje da provere i ispravnost akumulatora, kočnica i sistema za grejanje. Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja, od 1. novembra do 1. aprila zimski pneumatici obavezni su kada na kolovozu ima snega, leda ili poledice. U tim uslovima, vozila moraju imati sva četiri zimska pneumatika, a dubina gazećeg sloja ne sme biti manja od četiri milimetra.

Stručnjaci podsećaju da se sa zamenom guma ne čeka prvi sneg, već da je preporučljivo obaviti je pre nego što nastupe niske temperature i pogoršaju se uslovi na putevima.