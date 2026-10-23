Velika ulaganja u infrastrukturu Mačvanskih sela

Meta AI – preuzeta fotografija

U Mačvanskoj Mitrovici završeno je asfaltiranje Kopaoničke i Brodarske ulice, dok su završni radovi obavljeni i na putnom pravcu od Salaša Noćajskog do Mačvanske Mitrovice. Ulaganja u putnu infrastrukturu nastavljaju se i u drugim mačvanskim selima, s ciljem unapređenja uslova za život i bezbednosti saobraćaja.

U toku je i asfaltiranje lokalnog puta Noćaj-Radenković, zbog čega je danas, 23. oktobra, i sutra, 24. oktobra, na snazi potpuna obustava saobraćaja na deonici od izlaza iz Noćaja, odnosno Ulice Aleksandra Mijailovića, do raskrsnice ulica Mare Radetić i Boračke u Radenkoviću.

Za vreme izvođenja radova, saobraćaj se preusmerava na alternativne pravce preko Zasavice 1 i 2, Ravnja i Banovog Polja. Vozačima se savetuje da poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju i koriste obeležene obilazne pravce.