Inđija: 61. Atletske ulične trke 27. oktobra

Meta AI – preuzeta fotografija

Povodom Dana opštine Inđija, u utorak, 27. oktobra, biće održane 61. Atletske ulične trke, sa početkom u 12 časova, u centru Inđije. Učešće će uzeti učenici sa teritorije opštine, od prvog razreda osnovne do četvrte godine srednje škole. Prijave takmičara biće organizovane na dan trke, od 11 časova, u samom centru Inđije. Trke će se održavati u pešačkoj zoni Ulice vojvode Stepe. Takmičenje organizuje Savez sportova opštine Inđija, pod pokroviteljstvom opštine Inđija. Za prva tri mesta u svakoj trci obezbeđene su medalje i diplome, dok će četvrtoplasirani i petoplasirani dobiti diplome. Prvih pet takmičara u svakoj trci dobiće i majice. Organizator napominje da učesnici treba da ponesu startni listić sa imenom i prezimenom, nazivom škole i razredom, a na takmičenju će biti obezbeđena i hitna medicinska pomoć.