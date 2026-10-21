Radionica u mitrovačkoj Galeriji

preuzeta fotografija

U okviru izložbe Mile Gvardiole „Arhitektonske varijacije”, u Galeriji „Lazar Vozarević” održane su kreativne radionice namenjene srednjoškolcima – „U svetu geometrije” i „Od arhitekture do slike”, u okviru nastavne jedinice „Umetnost i dizajn”.

Kroz neposredan susret sa umetničkim delima, učenici su imali priliku da se upoznaju sa stvaralaštvom Mile Gvardiole, istraže vezu između umetnosti i arhitekture i promišljaju o oblicima, prostoru i vizuelnom izražavanju.

Ovakvi programi podstiču razvoj kreativnosti i kritičkog mišljenja, kao i aktivniji odnos mladih prema savremenoj umetnosti i kulturnom nasleđu.