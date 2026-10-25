RIK: Biračka mesta otvorena, glasanje do 20 časova

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Predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević izjavio je da su biračka mesta na vanrednim parlamentarnim izborima uglavnom otvorena na vreme, u sedam časova, dok je na pojedinim mestima došlo do manjeg kašnjenja zbog velikog interesovanja birača i priprema za početak glasanja. Dimitrijević je pozvao građane i članove biračkih odbora na strpljenje i razumevanje, uz apel da se tokom izbornog dana održava red i poštuju zakonske procedure. Pravo glasa ima 6.451.292 birača, koji glasaju na 8.392 biračka mesta širom Srbije. Na glasačkom listiću nalazi se 18 izbornih lista, a biračka mesta biće otvorena do 20 časova.