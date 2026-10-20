RIK započeo obuke članova biračkih odbora širom Srbije

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Republička izborna komisija započela je sprovođenje obuka članova biračkih odbora u stalnom i proširenom sastavu, u okviru priprema za parlamentarne izbore koji će biti održani 25. oktobra 2026. godine. Obuke su usmerene na upoznavanje članova biračkih odbora sa izbornim procedurama, njihovim pravima i obavezama, organizacijom glasanja, utvrđivanjem rezultata i pravilnim popunjavanjem izborne dokumentacije. Cilj je da svaki član biračkog odbora bude osposobljen da svoje dužnosti obavlja stručno, odgovorno i u skladu sa zakonom.

Dobro obučena izborna administracija jedan je od preduslova zakonitog, transparentnog i efikasnog sprovođenja izbora. Raspored obuka po gradovima i opštinama dostupan je na zvaničnoj internet stranici Republičke izborne komisije : rik.parlament.gov.rs