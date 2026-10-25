Izbori u Sremu iz sata u sat

U Sremu je u 7 sati otvoreno svih 276 biračkih mesta. Pravo glasa na na ovom području ima 261.716 upisanih birača, koji svoje građansko pravo mogu da ostvare do 20 sati. Prema informacijama do kojih je došla Sremska S TV:

IZLAZNOST DO 8 SATI:

Sremska Mitrovica: 5,1%

Opština Inđija: 5,27%

Opština Ruma: 5,2%

Opština Šid: 6,1%

Opština Irig: 6,1%

Opština Stara Pazova: 5,4%

IZLAZNOST DO 9 SATI:

Opština Inđija: 13,4%

Opština Ruma: 13,8%

Opština Šid: 15,3%

Opština Stara Pazova: 16,1%

Sremska Mitrovica: 13,6%

Opština Pećinci: 19,1%

Opština Irig: 13,5%

IZLAZNOST DO 10 SATI:

Sremska Mitrovica: 22%

Opština Ruma: 23,4%

Opština Inđija: 22,1%

Opština Šid: 25%

Opština Pećinci: 31,6%

Opština Irig: 24,31%

Opština Stara Pazova: 24,7%

IZLAZNOST DO 11 SATI:

Opština Ruma: 32,1%

Opština Inđija: 30,4%

Sremska Mitrovica: 29,4%

Opština Šid: 33,3%

Opština Stara Pazova: 33,4%

Opština Pećinci: 42,4%

Opština Irig: 30,8%

IZLAZNOST DO 12 SATI:

Opština Ruma: 40,6%

Opština Inđija: 37,8%

Sremska Mitrovica: 38,7%

Opština Stara Pazova: 42,4%

Opština Šid: 40,0%

Opština Pećinci: 50,5%

Opština Irig: 38,1%

IZLAZNOST DO 13 SATI:

Sremska Mitrovica: 44,3%

Opština Šid: 44,9%

Opština Ruma: 47,1%

Opština Irig: 42,9%

Opština Pećinci: 57,1%

Opština Stara Pazova: 47,2%

Opština Inđija: 43,7%

IZLAZNOST DO 14 SATI:

Opština Ruma: 52,6%

Opština Šid: 48,9%

Opština Stara Pazova: 55,3%

Sremska Mitrovica: 50,1%

Opština Inđija: 49,1%

Opština Irig: 48,5%

Opština Pećinci: 63,0%

IZLAZNOST DO 15 SATI:

Opština Šid: 53,2%

Opština Inđija: 53,9%

Opština Ruma: 57,7%

Sremska Mitrovica: 54,8%

Opština Irig: 52,7%

Opština Pećinci: 67,8%

RIK će redovno informisati javnost o toku sprovođenja izbora i izlaznosti birača na izbore. Konferencije za novinare su planirane u: 8, 11:05, 13:05,15:05,17:05 i 19:05 sati.

Sremska S TV u izbornom danu emituje specijalno izdanje novosti u 10, 12,14,16 i 19 sati. Sve o izborima u Sremu iz sata na sat možete pratiti na našem sajtu sremska.tv i na društvenim mrežama, kao i na programu naših udruženih radio stanica Srema.