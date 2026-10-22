Pomoć u Inđiji u novom ruhu

Meta AI – preuzeta fotografija

Služba hitne medicinske pomoći u Inđiji dobila je potpuno nov i moderniji izgled nakon kompletne rekonstrukcije prostorija, čime su unapređeni uslovi za prijem i zbrinjavanje pacijenata. Uređen je ulazni deo u okviru urgentne službe, dok je čekaonica u potpunosti renovirana. Nabavljeni su i novi kreveti i paravani, a jedna od značajnih promena odnosi se na povećanje kapaciteta na samom urgentnom prijemu. Umesto dosadašnja tri, sada su na raspolaganju četiri ležeća mesta, što omogućava funkcionalniju organizaciju prostora za pacijente kojima je potrebna hitna medicinska pomoć. Radovi su obuhvatili kompletno uređenje prostorija Službe hitne medicinske pomoći, sa ciljem stvaranja savremenijeg i prijatnijeg ambijenta, ali i boljih uslova za rad zdravstvenih radnika. Obnovljeni prostor predstavlja važan korak u unapređenju uslova u kojima se pruža hitna zdravstvena zaštita građanima Inđije.