Asfaltiran teren u OŠ “Jovan Popović” u Inđiji

Meta AI – preuzeta fotografija

U okviru Osnovne škole „Jovan Popović” u Inđiji asfaltiran je teren, čime su unapređeni uslovi za boravak i aktivnosti učenika. Radove je izvelo JP „Inđija put”, a uređenjem površine stvoren je bezbedniji prostor za decu tokom školskih aktivnosti i boravka u školskom dvorištu. Završetkom asfaltiranja , teren je dobio novu, uređenu podlogu koja će učenicima omogućiti kvalitetnije uslove za igru i rekreaciju. Uređivanje školskog prostora predstavlja važan doprinos stvaranju bezbednijeg i funkcionalnijeg okruženja za najmlađe.