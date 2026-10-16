Vakcinacija protiv gripa i Inđiji

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Vakcinacija protiv sezonskog gripa počela je u Inđiji, a od ponedeljka, 19. oktobra, nastavlja se i u selima inđijske opštine. U Dom zdravlja u Inđiji za sada je stiglo 600 doza vakcina, dok se u narednim danima očekuje i nova isporuka. Građani će vakcinu moći da prime i u seoskim ambulantama, čime će zaštita od sezonskog gripa biti dostupnija stanovnicima svih delova opštine. Vakcinacija se sprovodi uoči perioda godine kada se očekuje veća učestalost respiratornih infekcija, a dodatne količine vakcina trebalo bi da omoguće nastavak imunizacije prema potrebama građana.