Obustava saobraćaja u Salašu Noćajskom

Zbog izvođenja radova na asfaltiranju, put kroz Salaš Noćajski biće zatvoren za saobraćaj od 17. do 22. oktobra, svakog dana u periodu od 7 do 19 časova.

Mole se građani da tokom trajanja radova koriste alternativne putne pravce. Podsećamo da je asfaltiranje u Noćaju završeno, a nakon završetka radova u Salašu Noćajskom, mehanizacija se seli u Radenković, gde se nastavlja sa radovima na asfaltiranju. Radovi na unapređenju putne infrastrukture nastavljaju se sa ciljem stvaranja bezbednijih i kvalitetnijih uslova za sve učesnike u saobraćaju.