Šahovski turnir “Trofej Inđije 2026”

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Inđija će u subotu, 17. oktobra, biti domaćin međunarodnog turnira u ubrzanom šahu „Trofej Inđije 2026″, koji će okupiti šahiste iz zemlje i inostranstva. Takmičenje će biti održano u Sportskom centru Inđija . Svečano otvaranje zakazano je za 11 časova. Ukupan nagradni fond iznosi 230.000 dinara, a učešće je besplatno. Organizatori su Šahovski savez Srbije i Opština Inđija, dok je tehničku organizaciju preuzeo Šahovski klub „Inđija”. Turnir predstavlja priliku da Inđija ugosti istaknute šahiste i dodatno promoviše šah i sportska takmičenja.