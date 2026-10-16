Fudbalski vikend pred nama

Za vikend nas očekuju utakmice u fudbalskim ligama koje se igraju širom Vojvodine i Srema. Raspored je sledeći:
Odbor za hitna pitanja Fudbalskog saveza Vojvodine doneo je 9. oktobra 2026. godine odluku o odlaganju svih utakmica 9. kola Taš Bet Srpske lige „Vojvodina“, prvobitno zakazanih za 17. oktobar, zbog učešća amaterske reprezentacije FS Vojvodine na kvalifikacionom turniru UEFA Kupa regiona u Sloveniji, koji će biti održan od 15. do 21. oktobra.
SUBOTA:
RADNIČKI NOVA PAZOVA – DUNAV STARI BANOVCI
OMLADINAC NOVI BANOVCI – BORAC ŠAJKAŠ
CRVENA ZVEZDA NOVI SAD – PODRINJE M. MITROVICA
HAJDUK BEŠKA – ŠUMAR OGAR
NEDELJA:
DONJI SREM 2015 PEĆINCI – SLOGA TEMERIN
LSK LAĆARAK – JADRAN GOLUBINCI
PODUNAVAC BELEGIŠ – SREM SREMSKI MIHALJEVCI
SUBOTA:
PARTIZAN VITOJEVCI – BORAC 1925 MARTINCI
NEDELJA:
NAPREDAK POPINCI – POLET NOVI KARLOVCI
TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA – SREMAC VOJKA
HAJDUK VIŠNJIĆEVO – RADNIČKI 1910 ŠID
JEDINSTVO RUMA – KAMENI AŠANJA
HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI – POLET NIKINCI
SLOGA MARADIK – 1. MAJ RUMA
LJUKOVO – ČSK ČORTANOVCI 1939
NEDELJA:
OFK BIKIĆ BIKIĆ DO – NAPREDAK VAŠICA
OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI – SLOGA 1919 ERDEVIK
GRANIČAR ADAŠEVCI – BORAC STEJANOVCI
BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI – OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE
NAPREDAK 2021 ŠULJAM – BORAC RADENKOVIĆ
FRUŠKOGORAC MANĐELOS – SLOGA VOGANJ
FRUŠKA GORA RUMA – MITROS SREMSKA MITROVICA
SUBOTA:
KUPINOVO – CAR UROŠ JAZAK
NEDELJA:
DONJI PETROVCI – HRTKOVCI
NAPREDAK ŽARKOVAC – JEDINSTVO PLATIČEVO
SREMSKI VITEZOVI RADNIČKI IRIG – SREMAC DOBRINCI
SLOVEN SIBAČ – OFK BRESTAČ
GRANIČAR OBREŽ – RUDAR VRDNIK
KRUŠEDOL – FRUŠKOGORAC KRČEDIN
(Redakcija)