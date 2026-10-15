Počela grejna sezona u Sremskoj Mitrovici

Stanovi, škole i vrtići u Sremskoj Mitrovici spremni su za novu grejnu sezonu, koja zvanično počinje danas, 15. oktobra. JKP „Toplifikacija” prethodnih dana obavilo je tople probe kako bi se proverila funkcionalnost sistema i otklonili eventualni nedostaci. Provera sistema počela je 8. oktobra, a tokom probnog perioda grejanje je povremeno uključivano, uglavnom u jutarnjim i večernjim satima, u skladu sa spoljnim temperaturama. Građane očekuje još jedna važna informacija – cena daljinskog grejanja ostaje nepromenjena do kraja 2026. godine, uprkos povećanim troškovima nabavke energenata. Ukoliko nakon početka sezone primete da radijatori ne greju, građani bi najpre trebalo da provere kućne instalacije i obaveste upravnika zgrade. Ako problem zahvata više stanova ili ceo objekat, potrebno je kontaktirati JKP „Toplifikacija” radi provere i otklanjanja kvara.