Savetovalište za dijabetes u selima

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Dom zdravlja „Dr Milorad – Mika Pavlović” Inđija nastavlja aktivnosti usmerene na prevenciju i bolju kontrolu dijabetesa kroz savetovalište u seoskim ambulantama. Građani će moći da dobiju stručne savete o pravilnoj ishrani, kontroli šećera u krvi, fizičkoj aktivnosti i značaju redovnog praćenja zdravstvenog stanja. Savetovalište će 15. oktobra biti organizovano u Novom Slankamenu, 21. oktobra u Ljukovu, 26. oktobra u Krčedinu, 27. oktobra u Novim Karlovcima i 29. oktobra u Beški. Radno vreme je od 11 : 30 do 13:00 časova. Cilj je da se stanovnicima seoskih sredina omogući lakši pristup zdravstvenim savetima i informacijama važnim za prevenciju, rano otkrivanje i kontrolu dijabetesa.