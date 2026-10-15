Održana 57. sednica Opštinskog veća u Rumi

Na 57. sednici Opštinskog veća opštine Ruma razmatrana je izmena Plana javnih nabavki za 2026. godinu, koja predviđa pokretanje postupka javne nabavke za rekonstrukciju Ulice Vladimira Nazora. Prva faza radova obuhvatiće izgradnju infrastrukture, postavljanje saobraćajne signalizacije i uređenje zelenih površina. Radovi su planirani u južnom delu ulice, od raskrsnice sa Industrijskom ulicom prema železničkoj pruzi. Rekonstrukcija pružnog prelaza neće biti deo ovog projekta, već će je finansirati i sprovoditi država u okviru obnove pruge Beograd-Šid.

Kristina Bojić