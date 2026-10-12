83. sednica Opštinskog veća Inđije

Opštinsko veće opštine Inđija održalo je 83. sednicu, na kojoj su razmatrane teme iz oblasti poljoprivrede, obrazovanja, podrške verskim zajednicama i lokalnih priznanja. Članovi Veća razmatrali su predlog izmena Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2026. godinu, kao i izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Boško Buha“ za radnu 2025/2026. godinu. Na dnevnom redu bio je i godišnji plan rada ove ustanove za školsku 2026/2027. godinu. Jedna od tačaka odnosila se na dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama sa teritorije opštine Inđija za 2026. godinu, dok se razgovaralo i o broju i visini Oktobarske nagrade za ovu godinu. Članovi Opštinskog veća razmatrali su i prigovor na odluku o dodeli stipendija za školsku 2025/2026. godinu, kao i zapisnike o vanrednom i kontrolnom inspekcijskom nadzoru sprovedenom u Opštinskoj upravi opštine Inđija.



