Rezultati 8. kola Srpske lige grupa Vojvodina

Subota:
Gotovo da nijedna danas odigrana trećeligaška fudbalska utakmica u Vojvodini nije ponela predznak derbija kola. Jedan od njih odigran je u Popincima, gde je Želja ugostila Veternik.
Nedelja:
Poslednja fudbalska utakmica osmog kola Srpske lige, grupa Vojvodina, odigrana je u Divošu. Bio je to sremski trećeligaški derbi.
SUBOTA:
MLADOST BAČKI JARAK – OFK MLADOST APA APATIN (1-0)
SLOGA ČONOPLJA – OFK BAČKA BAČKA PALANKA (0-0)
OFK GRADNULICA ZRENJANIN – TEKSTILAC ODŽACI (3-3)
KABEL NOVI SAD – JEDINSTVO STARA PAZOVA (2-1)
OFK VRBAS – DINAMO1945 PANČEVO (2-1)
ŽELEZNIČAR INĐIJA – VETERNIK (1-1)
INDEX NOVI SAD – SLOBODA DONJI TOVARNIK (3-1)
NEDELJA:
HAJDUK DIVOŠ – GFK SLOVEN RUMA (1-3)
(Redakcija)