Rezultati 9. kola Sremske lige u fudbalu

Rezultati Rezultati Fudbal | October 12, 2026

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Subota:
Gradski stadion u Šidu bio je domaćin derbija začelja Sremske fudbalske lige. Fenjeraš, Radnički 1910, ugostio je novajliju u ligi, Trgovački.

Nedelja:
Novi Karlovci nametnuli su se kao domaćini derbija dana Sremske fudbalske lige. Na terenu za igru bili su Polet i gostujući martinački Borac 1925.

SREMSKA LIGA, 9. KOLO (15 ČASOVA):

SUBOTA:
01 MAJ RUMA – HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI (1-3)
POLET NIKINCI – JEDINSTVO RUMA (1-2)
RADNIČKI 1910 ŠID – TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA (1-4)

NEDELJA:
LJUKOVO – PARTIZAN VITOJEVCI (4-2)
ČSK ČORTANOVCI 1939 – SLOGA MARADIK (4-0)
KAMENI AŠANJA – HAJDUK VIŠNJIĆEVO (4-3)
SREMAC VOJKA – NAPREDAK POPINCI (2-2)
POLET NOVI KARLOVCI – BORAC 1925 MARTINCI (5-1)

(Redakcija)

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