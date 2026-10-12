Rezultati 9. kola Sremske lige u fudbalu

Subota:
Gradski stadion u Šidu bio je domaćin derbija začelja Sremske fudbalske lige. Fenjeraš, Radnički 1910, ugostio je novajliju u ligi, Trgovački.
Nedelja:
Novi Karlovci nametnuli su se kao domaćini derbija dana Sremske fudbalske lige. Na terenu za igru bili su Polet i gostujući martinački Borac 1925.
SUBOTA:
01 MAJ RUMA – HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI (1-3)
POLET NIKINCI – JEDINSTVO RUMA (1-2)
RADNIČKI 1910 ŠID – TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA (1-4)
NEDELJA:
LJUKOVO – PARTIZAN VITOJEVCI (4-2)
ČSK ČORTANOVCI 1939 – SLOGA MARADIK (4-0)
KAMENI AŠANJA – HAJDUK VIŠNJIĆEVO (4-3)
SREMAC VOJKA – NAPREDAK POPINCI (2-2)
POLET NOVI KARLOVCI – BORAC 1925 MARTINCI (5-1)
(Redakcija)