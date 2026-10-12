Kukuruz ponovo najtrgovaniji na Produktnoj berzi

Posle tri nedelje u kojima je pšenica imala primat u trgovanju, u periodu od 5. do 9. oktobra kukuruz je bio najtrgovanija roba na Produktnoj berzi. Udeo ove žitarice u ukupnom nedeljnom prometu iznosio je 73%.
Strukturu kupaca, na tržištu kukuruza, činili su domaći prerađivači i trgovci, čije je interesovanje mahom bilo usmereno na kukuruz bez analize na aflatoksin, te je takav kukuruz bio i većinski zastupljen u trgovanju. Berzanski ugovori za kukuruz zaključeni su u cenovnom rasponu od 21,30 do 22,10 din/kg bez PDV-a. Prosečna cena iznosila je 21,53 din/kg bez PDV-a (23,68 din/kg sa PDV-om), za 0,30% manje u odnosu na prethodni period.
Na tržištu pšenice došlo je do usporavanja tržišne aktivnosti, usled izraženog nesklada ponude i tražnje, prvenstveno u pogledu parametara kvaliteta, cenovnih očekivanja, ali i razlike u paritetima ponuđenih i traženih količina. Kupoprodajni ugovori zaključeni su za pšenicu sa 11-13% proteina, po ceni od 21,80 do 22,50 din/kg bez PDV-a. Prosečna cena iznosila je 22,23 din/kg bez PDV-a (24,45 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodni period, cena pšenice viša je za 1,64%, što je posledica promene strukture realizovane pšenice, sa većim udelom kvalitetnije robe.
Na tržištu soje nije zabeležena veća aktivnost ni kupovne ni prodajne strane. Ovom uljaricom trgovalo se početkom perioda po ceni od 62,50 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta. Na strani tražnje beležio se silazni trend cene kako se period bližio kraju, te je naredno trgovanje realizovano po ceni od 62,20 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta. Ponder cena iznosila je 62,40 din/kg bez PDV-a (68,64 din/kg sa PDV-om), pokazujući rast od 0,65% u odnosu na sedam dana ranije.
Stočni ječam prometovan je po ceni od 20,30 din/kg bez PDV-a (22,33 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na prethodnu nedelju, cena ove ratarske kulture viša je za 0,40%.
Od veštačkih đubriva, prometovan je NPK 6:24:12 u džambo vrećama po ceni 60,45-60,49 din/kg (515 eur/t) bez PDV-a. NPK 6:24:12 u pakovanju 25/1 prometovan je po ceni od 61,68 din/kg (525 eur/t) bez PDV-a, sa uključenim prevozom do kupca.
(Redakcija)