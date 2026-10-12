Kukuruz ponovo najtrgovaniji na Produktnoj berzi

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Posle tri nedelje u kojima je pšenica imala primat u trgovanju, u periodu od 5. do 9. oktobra kukuruz je bio najtrgovanija roba na Produktnoj berzi. Udeo ove žitarice u ukupnom nedeljnom prometu iznosio je 73%.

KUKURUZ:

Strukturu kupaca, na tržištu kukuruza, činili su domaći prerađivači i trgovci, čije je interesovanje mahom bilo usmereno na kukuruz bez analize na aflatoksin, te je takav kukuruz bio i većinski zastupljen u trgovanju. Berzanski ugovori za kukuruz zaključeni su u cenovnom rasponu od 21,30 do 22,10 din/kg bez PDV-a. Prosečna cena iznosila je 21,53 din/kg bez PDV-a (23,68 din/kg sa PDV-om), za 0,30% manje u odnosu na prethodni period.

PŠENICA:

Na tržištu pšenice došlo je do usporavanja tržišne aktivnosti, usled izraženog nesklada ponude i tražnje, prvenstveno u pogledu parametara kvaliteta, cenovnih očekivanja, ali i razlike u paritetima ponuđenih i traženih količina. Kupoprodajni ugovori zaključeni su za pšenicu sa 11-13% proteina, po ceni od 21,80 do 22,50 din/kg bez PDV-a. Prosečna cena iznosila je 22,23 din/kg bez PDV-a (24,45 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodni period, cena pšenice viša je za 1,64%, što je posledica promene strukture realizovane pšenice, sa većim udelom kvalitetnije robe.

SOJA:

Na tržištu soje nije zabeležena veća aktivnost ni kupovne ni prodajne strane. Ovom uljaricom trgovalo se početkom perioda po ceni od 62,50 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta. Na strani tražnje beležio se silazni trend cene kako se period bližio kraju, te je naredno trgovanje realizovano po ceni od 62,20 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta. Ponder cena iznosila je 62,40 din/kg bez PDV-a (68,64 din/kg sa PDV-om), pokazujući rast od 0,65% u odnosu na sedam dana ranije.

STOČNI JEČAM:

Stočni ječam prometovan je po ceni od 20,30 din/kg bez PDV-a (22,33 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na prethodnu nedelju, cena ove ratarske kulture viša je za 0,40%.

VEŠTAČKA ĐUBRIVA:

Od veštačkih đubriva, prometovan je NPK 6:24:12 u džambo vrećama po ceni 60,45-60,49 din/kg (515 eur/t) bez PDV-a. NPK 6:24:12 u pakovanju 25/1 prometovan je po ceni od 61,68 din/kg (525 eur/t) bez PDV-a, sa uključenim prevozom do kupca.

(Redakcija)