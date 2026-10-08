Podrška budućim majkama

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Dom zdravlja „Dr Milorad Mika Pavlović” u Inđiji organizuje savetovalište za trudnice svake srede do kraja oktobra, od 11 do 12.30 časova, u Edukativnom centru, prostorija Doma zdravlja. Savetovalište je namenjeno svim budućim majkama koje žele da se na vreme informišu o trudnoći, pripremi za porođaj, ali i o svemu što ih očekuje u prvim danima i nedeljama nakon rođenja bebe. Iz Doma zdravlja pozivaju sve trudnice sa područja Inđije da se odazovu savetovalištu, iskoriste priliku za razgovor sa stručnim osobljem i informišu se o svemu što je važno za bezbednu i što bolje pripremljenu trudnoću i roditeljstvo.